Riquelme quiere ser presidente de Boca: "Espero tener el mismo tiempo que Angelici"

Juan Román Riquelme sacudió al mundo futbolístico con una declaración que promete dar más tela para cortar y lo hizo justo antes de un nuevo superclásico a disputarse entre Boca Juniors y River Plate, en Mar del Plata.

El ex 10 de Boca no dejó pasar la oportunidad y se postuló para ser presidente de los Xeneises en 2019. De paso, Riquelme lanzó un dardo y recordó que hace 11 años que el club de La Ribera no gana la Copa Libertadores de América.

"Vamos a ver. Ya llevamos mucho tiempo sin ganar la Copa. Nunca pensé que iba a pasar tanto tiempo. El presidente ( Daniel Angelici ) intenta hacer las cosas bien, está desde hace siete años. Tendré que pensar mucho. Si algún día tengo la posibilidad de ser presidente para el club, espero que el hincha me dé la posibilidad de ser ocho años presidente de mi club y ver si puedo ganar una o más copas", dijo

Riquelme en declaraciones recientes ante los medios.

"Quiero a mi club, amo a mi club y deseo que este año nos vaya bien. Siempre voy a estar a disposición de Boca. Pero ser entrenador es difícil. Insisto, el presidente que tenemos hoy lleva seis o siete años, intenta hacer las cosas bien. Si algún día tengo la suerte de tomar esa responsabilidad, el hincha me dé el mismo tiempo para trabajar tranquilo", dijo Riquelme.