Cristiano Ronaldo sufrió un corte en el rostro y pidió el celular para verse la herida

El Real Madrid le ganó 7-1 al Deportivo La Coruña, por la vigésima fecha de la liga española, y Cristiano fue protagonista por un doblete, pero también por un curioso accidente.

Con un golpe a la altura de la ceja, la cara de Ronaldo quedó llena de sangre, haciendo imposible su continuidad sobre el terreno de juego.

Asistido por médicos del Real Madrid, el 7 blanco salió del campo y aún con sangre en el rostro. Para conocer la gravedad de la herida, Ronaldo pidió un celular para poder verse.

El corte del portugués no fue grave, pese a la hemorragia.