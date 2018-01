Barcelona más líder en España tras golear al Betis con un doblete de Messi

El Barcelona es más líder de la Liga tras golear en el campo del Betis (5-0) con un doblete del argentino Lionel Messi, en una 22ª jornada de la Liga en la que el Real Madrid (4º) dio síntomas de mejora derrotando al Deportivo de La Coruña por 7-1.



Tras una primera parte de poco fútbol y sin goles, el Barcelona fue muy superior en la segunda mitad ante un Betis que desapareció tras el primer tanto del croata Ivan Rakitic (59).



El argentino Lionel Messi (64 y 80) y el uruguayo Luis Suárez (69 y 90) sellaron la goleada con la que el Barcelona suma 54 puntos, once más que el Atlético de Madrid (2º), que el sábado empató en casa ante el Girona (1-1) y 14 más que el Valencia (3º), que perdió ante Las Palmas (2-1).



El Barcelona comenzó el partido con la tranquilidad de saber que sus dos principales perseguidores, Atlético de Madrid y Valencia, no ganaron sus partidos del sábado y que independientemente del resultado en Sevilla, el colchón de puntos al frente de la Liga iba a seguir siendo importante.



Sumado esto a las ganas que le puso al comienzo del partido un Betis que parece ir a más en la competición, el equipo andaluz plantó cara desde el inicio al cuadro azulgrana, aunque sin llevar peligro al marco defendido por Marc André Ter Stegen.

El Barcelona tampoco creó demasiado peligro ante el arco bético, pero dispuso de la mejor ocasión de gol de la primera parte, en una jugada de ataque que acabó con un remate de Sergi Roberto desde el interior del área que se marchó alto (25).



A la hora de juego el Barcelona rompió al fin la defensa bética, en una rápida contra iniciada por Rakitic y que tras pasar por las botas de Messi y Luis Suárez, el uruguayo lanzó al croata, que batió por bajo a Adán.



Sin tiempo para reaccionar, Sergio Busquets robó un balón en el centro del campo y cedió rápidamente a Messi, que solo ante Adán, anotó el segundo (64).



Luis Suárez, rematando de derechas un centro de Rakitic, sentenció poco después (69) y Messi, de zurdado colocado al palo (80) y Luis Suárez, tras pase de La Pulga (90) completaron una goleada que pudo haber sido mucho mayor ante un Betis que desapareció en la segunda parte.