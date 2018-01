Un hombre baleó a otro tras discutir en cola de supermercado en Quilmes

Un hombre fue herido de cinco balazos luego de haber discutido con otro en la cola de un supermercado en la zona céntrica de Quilmes y quedó internado en grave estado, mientras que su agresor fue detenido.





El violento episodio se inició cuando un hombre le recriminó a otro por su lugar en la fila en la zona de las cajas y se trenzaron en una discusión que comenzó a levantar el tono.





"Te espero afuera y te cago a tiros", le dijo uno al otro, pero lo que parecía sólo una amenaza verbal terminó concretándose poco después, ya fuera del local de la cadena Carrefour ubicado en la intersección de las calles Humberto Primo y Lavalle.





El agresor, identificado como José María Scrocchi, de 72 años, le disparó con un revolver calibre 38 en el abdomen y pelvis a Roberto Daniel Cavana, de 57 años, en el momento en que se encontraba cargando las compras en el auto.

Tras el ataque, Scrocchi tiró en el piso el revólver y un cuchillo que también llevaba consigo y se dio a la fuga pero luego fue detenido, bajo las caratulas de "tentativa de homicidio" y "portación ilegal de armas".





Por su parte, Cavana fue trasladado al hospital Iriarte por una ambulancia del SAME y se encontraba internado y siendo sometido a cirugías para quitarle las balas y tratar de salvar su vida.





El hecho quedó a cargo de la Fiscalía N°3 de Quilmes, que pidió las imágenes de las cámaras de seguridad del supermercado para reconstruir el momento previo a la agresión.