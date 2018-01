Muscari: "No tengo relación ni con Barbie ni con Nazarena, y si me las cruzo..."

José María Muscari es una de las grandes estrellas del espectáculo argentino y creador de las más variadas -y exitosas- obras teatrales. Este verano, lo suyo no es la excepción y con seis obras en cartel se apresta a vivir una temporada intensa como pocas.

Muscari habló de todo y de todos en entrevista exclusiva con el programa "Me gusta la tarde" en Canal 26.

El director y productor teatral habló sobre su gran presente personal y dijo: "Tengo varias cosas que pongo como profesión, pero hoy pueden poner tranquilamente que soy persona felíz".

Y continuó: "Estoy muy contento, muy felíz, con un verano muy intenso con seis espectáculos en escena. Creo que ni en mis mayores fantasías, o en mis mayores anhelos, pensé un presente como este. Estamos con obras en Buenos Aires y Carlos Paz, todas con localidades agotadas, así que es un presente re felíz y muy alegre".

Consultado sobre su éxito profesional y su gran momento en el plano personal, Muscari aseguró: "No podría hacer todo lo que hago si no tuviera ese presente personal y emocional tan sólido con Guille (su pareja) y también con mi familia".

También habló de la posibilidad de ser papá en un futuro no muy lejano y al respecto aseguró:"No me imagino siendo padre en medio de esta vorágine, pero se que es algo que llegará".

Muscari tampoco se desentendió de la cuestión social que nos rodea y, en ese sentido, sostuvo en Canal 26 que "como sociedad estamos muy susceptibles", algo que dio pie para ser consultado por su relación con Nazarena y Barbie Vélez.

"Hoy no tengo ninguna relación ni con Barbie ni con Nazarena", dijo y agregó: "Si me las cruzo voy a tener el mismo afecto de siempre porque son dos personas a las que quiero".

"Desde la situación que vivimos no volví a tener contacto con ellas, aunque las sigo por televisión o por cosas que me voy enterando por los portales de noticias. Les deseo lo mejor".

También, sobre Nazarena Vélez, Muscari dijo que ella "tuvo momentos difíciles en la vida y está bueno que esté atravesando ahora un buen momento personal y profesional".

El artista también se refirió a los audios que los separó de Nazarena Vélez y su hija, en donde hacía comentarios cuestionables sobre Federico Bal y dijo: "No tengo idea de quién los difundió. No me ocupé nunca del tema y tampoco me interesó".

Finalmente dijo Muscari: "El momento fue tan feo que yo simplemente me dediqué a lo que tenía que hacer, pedirle perdón a quien había hecho mal con ese chiste inapropiado".