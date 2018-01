Publican un polémico video en YouTube en defensa de Nahir Galarza

El manager de famosos Jorge Zonzini subió a Youtube un clip titulado "Adolescencia que adolece”. Las imágenes no se difunden porque muestra a menores de edad.

Las imágenes muestran a la adolescente, que enfrenta cargos judiciales por el asesinato de su ex novio, Fernando Pastorizzo, en medio de una fiesta.

“Adolescencia que adolece”. Con ese título el vocero de la familia muestra cómo era la vida de la joven de 19 años, en el último festejo del día del estudiante junto a sus compañeros de clase.



Las imágenes muestran a Nahir y a otros adolescentes y plantea que los jóvenes no son “mascotas pintorescas, ni animalitos, ni mucho menos materia comestible para las picadoras de carne conformadas por las redes sociales y las maquinarias periodísticas”.

“¿Que te ha sucedido Entre Ríos?

¿Que te ha sucedido Argentina?



Que nuestros maravillosos adolescentes, repletos de anhelos, proyectos, pasiones y cargados de sueños y futuro , finalizan siendo protagonistas del drama juvenil que nos conmueve tanto a nosotros como sociedad así como también a la opinión pública y a los medios de comunicación de todo el mundo. No son mascotas pintorescas, ni animalitos, ni mucho menos materia comestible para las picadoras de carne conformadas por las redes sociales y las maquinarias periodísticas.

Son solo chicos que buscan su lugar en el mundo, cada uno con sus recursos y las pocas herramientas que sus familias les brindaron.

La adolescencia, se adolece. Lo recuerdan ?.

O ya lo olvidaron?.

Y a nosotros también nos debería doler, y mucho, lo que les está sucediendo porque ellos reflejan la superación o no de nosotros en el mañana.



No los prejuzguemos, ni los estigmaticemos.

De esa manera solo les estaremos brindando nuestra peor medicina. Es decir, así, solo estarán mamando nuestras peores miserias y no el equipamiento de amor y sabiduría que los impulse a proyectarse sanos a un futuro claro y promisorio.

No les soltemos la mano antes del tiempo necesario. Démosles nuestra mirada, y contención, por siempre”, escribió.