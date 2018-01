Tristeza de multitudes: el fútbol en la Argentina no cambia

La historia es la de siempre. Violencia en las canchas, pocos controles. Lo que debería ser una fiesta y pasión de multitudes quedó en el olvido y en medio los hinchas, que sólo esperan ver a su equipo y no ser rehenes de la violencia en el fútbol.



¿Llegará alguna vez el momento en que se de pelea real contra los barras bravas y los violentos? La respuesta sigue pendiente, aunque de todos modos, todo indica que no tenemos más que observar a nuestro alrededor y ver la cruda realidad.

La barbarie del fútbol argentino, no se da en ninguna otra parte del mundo.



La gente habló tras los incidentes en la previa del superclásico del domingo y opinó sobre lo triste de los espectáculos deportivos en los últimos tiempos. Mirá el video:

Your browser does not support the video element.