Asesinaron a un hombre cuando intentaban robarle la moto

Un hombre de 46 años fue asesinado a de un balazo en el pecho cuando circulaba en moto en un presunto intento de asalto ocurrido en la localidad bonaerense de Aldo Bonzi, del partido de La Matanza.

El crimen ocurrió ayer en Paso de la Patria, entre Altolaguirre y Pirán, de esa localidad del sudoeste del Gran Buenos Aires, y tuvo como víctima a Miguel Leonardo Torres, de 44 años, informaron fuentes policiales.

Según testigos, el hombre se dirigió a realizar una compra a bordo de su moto de color rojo cuando fue interceptado por dos jóvenes armados que se movilizaban en otro vehículo similar.

Al parecer, Torres se resistió al asalto y comenzó a forcejear con uno de los delincuentes, al que logró sacarle el arma que llevaba, pero inmediatamente recibió un disparo en el pecho y resultó gravemente herido.

Los atacantes escaparon y el hombre fue auxiliado en la agonía por vecinos, hasta que se produjo su muerte.

Al llegar la policía local al lugar encontraron la moto de la víctimas y a pocos metros una pistola de calibre 22.

El caso fue caratulado como "homicidio", con intervención de la subcomisaría de Aldo Bonzi y por el momento no se habían producido detenciones.

Las actuaciones quedaron a cargo del fiscal Juan José Maroto, del Departamento Judicial de La Matanza.