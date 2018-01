Detuvieron a Alan Funes, jefe de una de las bandas narco rosarinas

Un conocido integrante de una banda narcocriminal rosarina llamada "Los Funes", que había sido filmado mientras festejaba fin de año disparando al aire con una ametralladora mientras cumplía una prisión domiciliaria, fue detenido esta mañana por efectivos de la Policía de Investigaciones de Santa Fe y de Gendarmería Nacional.

Según las primeras informaciones, Alan Funes, uno de los cabecillas de la banda que está enfrentada por disputa de territorios a la de los Camino, fue arrestado esta mañana en un procedimiento realizado en Callao al 3800.

La noticia fue confirmada por fuentes oficiales de Santa Fe y mencionada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, a través de su cuenta de Twitter.

Lo mismo hizo su colega en provincia, Maximiliano Pullaro.

En declaraciones al programa "Zysman 830", la ministra de Seguridad de la Nación afirmó que la detención de Funes se produjo "en un operativo conjunto entre la Policía de Investigaciones de Santa Fe y Gendarmería Nacional. Este lunes se intentó detenerlo en un operativo y no se pudo. Se siguieron con las tareas de investigaciones y hoy a las seis de la mañana se lo detuvo".

El joven era buscado desde el 27 de diciembre cuando apareció en un video efectuando disparos con una metralleta y está vinculado en el asesinato de un hombre ocurrido en 2016, en una supuesta venganza por el crimen de su madre.

Funes fue detenido junto a quien sería su novia, de nombre Jorgelina.

"Los barrios comienzan a estar bajo control. Desde principio de año, el secretario de Seguridad con el ministro Pullaro, y la nueva cúpula de Gendarmería tuvieron una reunión en estos días y ya dimos con Alan Funes. Está detenido y para nosotros es realmente importante, en víspera a la reunión que mañana tendremos con el gobernador y el ministro Pullaro", sostuvo Bullrich.

Alan Funes está acusado de haber asesinado el 1 de mayo de 2016, cuando era menor de edad (tenía 17 años), a Eugenio "Pupi" Solano, sospechoso de acribillar a balazos a Mariela Griselda Miranda, su madre.

Estuvo detenido en el Instituto para la Recuperación del Adolescente (Irar) y en octubre pasado fue beneficiado con el arresto domiciliario.

El padre de Alan Funes fue baleado el primer día del año en la localidad de Alvear.