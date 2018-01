Escándalo: descubren a maestra que hacía masajes y sexo oral a un alumno

En Estados Unidos los escándalos sexuales no sólo manchan al mundo del cine y el espectáculo, también se da en la vida de común de mucha gente. Tal es el caso de una maestra que está siendo juzgada por agresión y perversión sexual a un estudiante de 14 años de edad, tras descubrirse que le practicaba sexo oral a un adolescente en su escuela en donde daba clases.

La profesora es Dori Myers, de 29 años de edad, quien escuchó las acusaciones en su contra y el testimonio de una compañera de trabajo que afirmó haber visto el momento cuando la acusada le daba masajes al menor de edad.

Fuentes confiables indicaron que la profesora daba la clase de estudios sociales en The New School for Leadership and the Artsen Kingsbridge, cuando fue arrestada el viernes por la noche y acusada de acto sexual criminal en segundo grado y por poner en peligro el bienestar de un alumno menor de edad.

Por la gravedad del caso, los fiscales solicitaron a la juez que se fijara una fianza de $50,000 dólares a la maestra, debido a que su posición de autoridad y de confianza la llevó a cometer un abuso sexual contra el muchacho. Finalmente, la jueza Laura Drager finalmente liberó a la maestra bajo su propia responsabilidad.

Los policías se enteraron del incidente después de que el adolescente se lo contó a un compañero de clase y éste notificó a un administrador de la escuela, según la Policía. El acto sexual ocurrió el primero de noviembre.