Video: así atacan las palometas en el río Paraná

El impactante video muestra cómo un grupo de palometas ataca con una ferocidad casi inimaginable ante la presencia de una presa.

El video, titulado "El ataque de las palometas", se viralizó rápidamente en las redes sociales. La aparición de estos peces constituye un peligro para los bañistas, por sus dientes filosos y mordeduras muy agresivas.

Las palometas son atraídas por las altas temperaturas y suelen atacar en grupos. "En las altas temperaturas los animales se vuelven más agresivos porque aumenta su voracidad", indicó Matías Pandolfi, biólogo e investigador del Conicet.

"Cuando hace mucho calor, el río baja su caudal, entonces nos encontramos con concentraciones de palometas y pirañas muy juntas", explicó sobre la presencia de los animales en las orillas.

"Puede ser que haya más cantidad de palometas por la reducción de algunos depredadores, como el yacaré o algunas aves", especuló y contó que todavía no hay un estudio que lo verifique.

Con respecto a los cuidados que hay que tener en cuenta a la hora de bañarse en el río, el especialista recomendó cuidarse los pies, tratar de no meterse en las horas de mayor temperatura y hacerle caso a los guardavidas. Además, advirtió que hay que evitar las zonas con mucha vegetación porque ahí pueden estar los nidos de huevos.