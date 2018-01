Le diagnóstican Parkinson a Neil Diamond y se retira de la gira

El cantante y compositor que está próximo a cumplir 77 años, ganador de un Grammy cantante de éxitos como "You Do not Bring Me Flowers" y "Cracklin 'Rosie" , canceló la tercera etapa de su 50 Aniversario, programada para Australia y Nueva Zelanda en marzo, bajo consejo médico, después de ser diagnosticado de Parkinson.

"He sido tan honrado de llevar mis shows al público durante los últimos 50 años", dijo. "Mis más sinceras disculpas a todos los que compraron entradas y estaban planeando asistir a los próximos shows".

Diamond espera continuar escribiendo y grabando en el futuro previsible, según una publicación en su sitio web.

"Mi agradecimiento va para mis audiencias leales y devotas en todo el mundo", dijo. "Siempre apreciaré su apoyo y aliento".

Además de sus propios éxitos, Diamond escribió la famosa canción de Monkees Soy un creyente, utilizada también en la película Shrek.