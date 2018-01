Maluma y Natalia Barulich presentaron a su 'hija' en Instagram

Maluma se mostró hace unos días con su nueva novia Natalia Barulích en Italia y ahora confirmaron la presencia de un tercer integrante en la familia.

La tercera en discordia es Julieta. ¿Una mujer rompe la relación del momento? Nada de eso. Julieta es la perra a la que la bella modelo y el cantante colombiano llaman como su “hija”.

“Hija de papi y mami. Ama la música, los viajes y las aventuras”, escribió Natalia en una imagen abrazando a la cachorrita.

Maluma también ha posado con Julieta en diferentes fotografías en sus redes sociales, eso indica que la pareja ya casi vive junta.