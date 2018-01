Video impactante: así fue el rescate de 2 bañistas en Mar del Plata

Las cámara de Canal 26 siguen recorriendo la costa atlántica argentina para reflejar todos y cada uno de los hechos más destacados del verano 2018 con una cobertura especial.

Claro que no siempre las imágenes son divertidas y placenteras.

En esta oportunidad Canal 26 fue testigo privilegiado de un doble rescate de bañistas como consecuencia de un mar peligroso.

Las cámaras en el momento justo, en el lugar indicado y un video impactante.

Afortunadamente, todo salió bien y los turistas pudieron ser rescatados por un grupo de expertos guardavidas, siempre atentos al borde del mar.

