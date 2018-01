Argentina y Rusia firman acuerdo para la extracción y explotación de uranio en suelo argentino

En el marco de la visita oficial del presidente Mauricio Macri a Rusia, el canciller Jorge Faurie firmó este martes un memorándum de entendimiento para la exploración y explotación de uranio en la Argentina, que involucra una inversión de 250 millones de dólares.

Según cálculos oficiales, se estima que el acuerdo permitirá la generación de unos 500 puestos de trabajo. El convenio fue firmado por Faurie -en representación del Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao-; por el CEO y presidente de Uranium One Group, Vasily Konstantinov y por el presidente de UrAmerica Argentina S.A., Omar Adra.

"El memorándum tiene como objetivo principal la cooperación y el desarrollo conjunto entre ambos países, tomando en consideración que el método de extracción de uranio denominado Recuperación In Situ , desarrollado por Uranium One, es el más eficiente en función de sus bajos costos y de que representa un mínimo impacto ambiental, ya que no requiere de remoción de suelo", resaltó Cancillería, en un comunicado.

Asimismo, puntualizó que ésta tecnología representa alrededor del 50% de la producción mundial de uranio "y la Argentina sería -de este modo- pionera en su aplicación en Latinoamérica".

La firma del acuerdo tiene por objetivo "posicionar nuestro país como productor mundial de uranio en la región y cubrir la totalidad de la demanda argentina de uranio a partir de ahora y hasta que UrAmerica comience su propia producción y se alcance luego, gradualmente, la autosuficiencia nacional en materia de uranio", afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores.