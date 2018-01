Teletubbies: murió el actor que interpretaba a Tinky Winky

Simon Shelton Barnes, el actor que encarnaba a Tinky Winky en la serie infantil Teletubbies murió el pasado 17 de enero a los 52 años de edad.



Barnes se había formado como bailarín de ballet y coreógrafo antes de asumir el papel del personaje más controversial de la serie debido a su cuestionada inclinación sexual. Se desconocen aún las causas del deceso.



La encargada de confirmar la triste noticia fue su sobrina, Emily Atack, a través de la red social Instagram. "Mi maravilloso tío Simon Barnes nos fue arrebatado de repente. Era el hombre más amable y talentoso que puedes desear conocer. Amado por todos los que lo conocieron y siempre lo será", escribió.

Una publicación compartida de Emily Atack (@emilyatackofficial) el Ene 19, 2018 at 4:33 PST



En tanto, el coprotagonista John Simmit, que apareció junto a él como el Teletubbie verde Dipsy, publicó un breve pero sentido mensaje:

"¡Qué semana! DEP Simon Shelton alias Tinky Winky: recuerdo los muchos buenos momentos. Descansa tranquilo”.

What a week ! RIP Simon Shelton aka Tinky Winky : remembering the many good times. Rest easy pic.twitter.com/4uyJDBoJdO