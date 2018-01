Tres argentinos murieron aplastados por acoplado en una ruta de Brasil

Tres argentinos murieron aplastados por un acoplado cuando viajaban por una ruta en el municipio brasilero de Pouso Redondo, mientras que otros dos pasajeros del vehículo fueron internados.





Los fallecidos eran oriundos del distrito misionero de Garupá y fueron identificados como Carlos Luis Silva, de 55 años; Iris Alejandra Acosta, de 27; Nabila Alejandra Silva, de 7.

En tanto, Lautaro Julián Silva, de 6 años, y Lorena Alejandra Lindstrom, de 42, fueron internados en el Hospital Regional Alto Vale con algunas heridas y traumatismos leves.





El fatal accidente ocurrió sobre el kilómetro 184 de la Ruta 470 de Brasil cuando un choque entre camiones hizo que uno de los contenedores transportados cayera sobre el auto de marca Renault color rojo en el que viajaban los cinco argentinos.





Los oficiales de enlace de la Policía de Misiones están trabajando en la asistencia, asesoramiento y acompañamiento de los heridos.