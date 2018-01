Francia congeló bienes de acusados en proveer de armas químicas a Siria

Veinticuatro países se comprometieron durante la conferencia a compartir información y establecer listas de personas involucradas en el uso de armas químicas, en Siria, en donde la guerra ha dejado más de 340.000 muertos desde 2011.

Esta iniciativa se produce después de un doble veto ruso a proyecto de resolución para renovar el mandato de los expertos que investigan el uso de armas químicas en Siria.

"Cloro, sarín, gas mostaza, VX, estos nombres de la muerte han vuelto al frente de la escena internacional y con ellos las terribles imágenes de las víctimas de estas armas de terror", declaró Le Drian.

"La situación actual no puede seguir durante", sentenció.

Francia anunció además que congeló los activos de 25 empresas y ejecutivos sirios, franceses, libaneses y chinos acusados de ayudar al régimen sirio a desarrollar el uso de armas químicas.

Se trata principalmente de importadores y distribuidores de metales, electrónica y sistemas de iluminación domiciliados en Beirut, Damasco o París.

No obstante, en la lista no figuran responsables del régimen sirio. "No tenemos hoy elementos que nos permitan entablar estos procedimientos a nivel de las autoridades políticas sirias", admitió el ministerio francés de Relaciones Exteriores.

A pesar de su promesa de destruir las armas, el régimen sirio ha sido acusado en varias ocasiones de haber utilizado armas químicas contra su propio pueblo.

Desde 2012 se han registrado al menos 130 ataques con armas químicas en Siria, según estimaciones francesas.

Los investigadores de la ONU establecieron la responsabilidad del régimen sirio en al menos cuatro de estos ataques, incluyendo uno con sarín que mató a al menos 80 personas en 2017.

Las negociaciones sobre Siria bajo el auspicio de la ONU se reanudarán el jueves en Viena. Moscú busca también, junto a Irán y Turquía, construir una salida a este conflicto. Espera concretar una iniciativa de paz durante una cumbre en Sochi (Rusia) que se celebrará los próximos 29 y 30 de enero.

Estados Unidos anunció por su parte el 17 de enero que sus tropas permanecerán en Siria hasta la derrota total del grupo yihadista Estado Islámico.