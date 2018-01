Laura Fernández y su desnudo hot en la cama con Federico Bal

Federico Bal y Laurita Fernández volvieron a hacer de las suyas y, una vez más, prendieron fuego las redes sociales con un video que los muestra desnudos y muy mimosos en la cama.

La pareja atraviesa sus mejores momentos, y eso vale para su faceta profesional y -por supuesto- personal.

Es que no cabe otra expresión: cuando ellos están juntos, estallan el amor y la pasión.

Aprovechando su día libre en "Magnífica", la revista que protagoniza junto a su madre Carmen Barbieri en Mar del Plata, Fede Bal viajño sin demoras a Buenos Aires para encontrarse con su amor.

Ella, muy felíz por el encuentro fugaz, compartió unos videos en Instagram Stories donde se los ve a los besos en una silla y luego desnudos en la cama.

Primero usaron el popular filtro del perrito y se besaron.

“Quiero que subas una de las historias que grabaste antes, que la gente sepa lo que hacés en la intimidad”, la desafió el actor con una sonrisa. “No, nene”, contestó la rubia sexy.

Minutos después, Laura publicó un video donde se los ve desnudos en la cama.

Fuego en las redes sociales y un video ultra hot que se hizo rapidamente viral.