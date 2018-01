Elton John anunciará que se retira de los escenarios después de 50 años

Elton John, que cumplió 70 años, ha escrito en su página oficial y publicó en sus redes sociales que hará "un anuncio especial" "para todo el mundo".

El anuncio se emitirá en directo en su página web.

"Finalmente, he decidido que mi futuro está ..." es el mensaje que crea expectativa en su página web; la frase es parte de su canción Goodbye Yellow Brick Road.

"Creo que dados nuestros compromisos con nuestros niños y nuestra familia, y ahora nuestros niños tienen casi siete y cinco años y en ese punto en el que necesitan su presencia más que nunca, es importante que estemos allí para apoyarlos. Entonces eso tendrá un impacto en lo que hacemos ".

John es uno de los músicos de mayor venta en la historia, con más de 300 millones de ventas de álbumes, y ha realizado una incansable gira desde su álbum debut en 1969.

Las canciones que definieron su carrera son :“Rocket Man”, “Levon”, “Crocodile Rock”, “Honky Cat”, “Tiny Dancer”, “Candle in the Wind”, “Saturday Night’s Alright for Fighting”, “Bennie and the Jets”, “Goodbye Yellow Brick Road”, “The Bitch is Back”, “Daniel”,”Your Song”, “I Guess That’s Why They Call It The Blues” y “Nikita”, entre muchas otras.

Se convirtió en una leyenda de la música, ha vendido más de 200 millones de discos en su carrera y es uno de los artistas en vivo más solicitados del mundo.