Reynoso: "Nunca dudé en venir a Boca y estar acá es un sueño cumplido"

El mediocampista Emanuel "Bebelo" Reynoso aseguró este miércoles que "nunca" dudó en recalar en Boca a la vez que manifestó que "es un sueño cumplido" estar en el club de La Ribera tras realizarse la primera parte de la revisión médica para sumarse al equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto.



"Nunca dudé en venir a Boca porque es un club grande y estar acá es un sueño cumplido. Estoy muy feliz de venir acá, voy a dejar todo, voy a dar el máximo y a estar a disposición del técnico", expresó el flamante refuerzo de Boca.



En diálogo con la prensa al salir del centro de salud donde se realizó los estudios médico correspondientes Reynoso dijo: "Por suerte salió todo bien. Todavía no hablé con Guillermo, pero he ido al entrenamiento y me sentí muy cómodo".



El mediocampista ofensivo acordó ayer su llegada como refuerzo de Boca que comprará un porcentaje de su pase a Talleres de Córdoba, entidad que recibirá a préstamo a Alexis Messidoro.



Según se informó, Boca se quedará con el 60 por ciento de la ficha de "Bebelo" Reynoso a cambio de 1,5 millones de dólares, el 50% restante de Juan Cruz Komar, la cesión de la mitad de los pases de Alejandro Maciel y Adrián Cubas, el préstamo de Messidoro (que estaba en Cruzeiro de Brasil) y la resignación del pago de 1,2 millones de dólares por el delantero Sebastián Palacios.





El delantero Walter Bou le ganaría la pulseada a Ramón "Wanchope" Ábila y sería titular en el partido en el cual Boca recibirá a Colón el próximo sábado a las 21.30 ya que el técnico Guillermo Barros Schelotto lo incluyó en el once inicial en el ensayo de este miércoles.



Boca realizó en horario matutino un ensayo formal de fútbol en el complejo Pedro Pompilio y Barros Schelotto paró el probable equipo que colocará para enfrentarse a Colón por la decimotercera fecha de la Superliga que se reanuda este fin de semana.



En el once titular el entrenador incluyó a Bou en la parte delantera, por lo cual se estima que Ábila no será de la partida al menos desde el arranque mientras que además Leonardo Jara ocupó el lateral derecho de la defensa tras recuperarse de una lesión.



El equipo que colocó Barros Schelotto formó con: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Frank Fabra; Nahitan Nandez, Wilmar Barrios; Cristian Pavón, Carlos Tevez y Edwin Cardona; Walter Bou.