Vidal anunció avances que se podrán realizar denuncias anónimas desde una aplicación

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenial Vidal, anunció que se podrán realizar denuncias de violencia de género o familiar anónimas desde la App Seguridad Provincia y que, además, se fortalecerá el Fondo de Emergencias y se implementará un equipo interdisciplinario para el seguimiento de casos críticos, entre otras medidas.

Según indicó la gobernadora, a través de esa aplicación, las denuncias irán directamente a la Fiscalía, sin pasar por las comisarías, y que a partir de entonces habrá un plazo de cinco días para ser ratificada ante sede judicial.

Your browser does not support the video element.

Además, respecto al Fondo de Emergencia, se pondrá a disposición de las áreas de género de los 135 municipios un total de 7.500 pesos por persona víctima de violencia de genero para saldar todo tipo de gastos necesarios de manera urgente: pasajes, ropa, alimentación, entre otros.



"Con esto no alcanza. Necesitamos avanzar en prevención y eso se hace con educación, con campañas y necesitamos que toda la sociedad se involucra. Porque participar en marcha no es suficiente, necesitamos que se eduque desde la casa y que se críen chicos sin machismo", apuntó la mandataria.