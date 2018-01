Fin de "Las Estrellas": Mario sorprendió a sus hijas y el hotel “no se cierra ni se apaga”

Todo concluye al fin y esta vez fue el turno de la historia de cinco hermanas de diferentes madres que se reúnieron con motivo de la muerte de su padre y debieron afrontar diferentes circunstancias para llevar adelante la administración de un hotel como herencia.



Virginia (Celeste Cid), Lucía (Marcela Kloosterboer), Carla (Natalie Pérez), Florencia (Violeta Urtizberea) y Miranda (Justina Bustos) no tuvieron más opción que aprender a lidiar con sus grandes diferencias. Unirlas era el deseo de su padre.

Así fue el final de Las Estrellas:

Siete meses después de su casamiento con Javo (Esteban Lamothe), Virginia dio a luz a Elena en la cocina del hotel.



En tanto Miranda, logró triunfar como cantante sin irse de la Argentina mientras que Federico (Nicolás Francella) la ayudó a aceptar a Mario (Osvaldo Laport) como padre.



Carla decidió aceptar un puesto que le ofrecieron en un hotel de Nueva York y siguió su relación con Lucho (Pedro Alfonso), quien para poder verla con frecuencia, consiguió un trabajo como comisario a bordo.



Lucía logró sellar su amor con el padre de sus mellis (Luciano Castro) y decidió incursionar por el camino de la gastronomía.



Florencia y Jazmín (Julieta Nair Calvo) también se convirtieron en madres.



Finalmente, las cinco hermanas lograron frenar la demolición de los edificios linderos al hotel, al que debieron volver porque las citó Garibaldi para que firmen el cierre definitivo y se lleven su herencia. Pero Mario tuvo otros planes: firmó por ellas, le depositó a cada una la quinta parte del valor del hotel, pero la plata no salió de la venta del inmueble. "No quise hacerlo. Fue lo mejor que me dejó mi viejo y Las Estrellas no se cierran ni se apagan", les explicó en una carta.