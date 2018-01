Cilic venció a Edmund y es finalista del Abierto de Australia

El croata Marin Cilic, sexto jugador mundial, se clasificó para su primera final del Abierto de Australia al derrotar este jueves al británico Kyle Edmund (49 del mundo) en tres sets, por 6-2, 7-6 (7/4), 6-2.

Primer croata en una final en Melbourne, Cilic se enfrentará en la final al vencedor de la otra semifinal, entre el suizo Roger Federer (N.2) y el surcoreano Chung Hyeon (N.58), que se miden el viernes.

Será la tercera final en un Grand Slam para el gigante croata (1,98 m), tras su derrota el año pasado (contra Federer) en Wimbledon y su victoria en el US Open en 2014. En Nueva York, había derrotado al suizo en semifinales, en su única victoria contra el suizo en nueve duelos.

Cilic, 29 años, apenas tuvo problemas para desembarazarse de uno de los dos invitados sorpresa en semifinales, junto a Chung.

Jugó un gran tenis en la ronda precedente contra Rafael Nadal, quien se vio obligado al abandono en el quinto set tras una lucha intensa.

Esta vez, no necesitó ser tan bueno ya que la diferencia del nivel era importante (30 errores no forzados del británico).

El croata hizo la diferencia en algunos puntos cruciales (4 breaks en 8 ocasiones) y estuvo salvado gracias a su servicio el resto del tiempo (11 aces, 90% de los puntos marcados cuando pasaba su primera bola).

El joven británico, de 23 años, que había logrado la hazaña de eliminar al búlgaro Grigor Dimitrov, tercero mundial, en cuartos de final, solo tuvo dos bolas de break, en el primer juego del partido, para no crear más peligro después, bajando netamente su intensidad tras la pérdida del segundo set.

"He tenido altibajos en el segundo set. No lograba suficientes restos para meterle presión. Pero he sabido permanecer concentrado. El tie-break fue crucial", comentó Cilic, que se aproxima a su compatriota Goran Ivanisevic, presente en cuatro finales de Grand Slam (todas en Wimbledon).

En Londres, en julio, Cilic no había podido defender sus chances debido a una ampolla en el pie, que le hizo sufrir todo el partido.

Tras seis rondas en Melbourne, afirma sentirse plenamente en forma, aunque no tuvo un recorrido fácil (tres de sus partidos superaron las tres horas).

"Me siento bien y tengo dos días para recuperarme. El domingo estaré bien", señaló el croata.

Es la segunda vez en diez años, desde la final del francés Jo-Wilfried Tsonga en 2008, que un jugador que no forma parte del "Big Four" (Federer, Nadal, Djokovic, Murray) disputará el partido por el título en Melbourne. La anterior la protagonizó el suizo Stan Wawrinka, vencedor en 2014.