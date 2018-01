Luego de diez días, apareció "intacta" y con "olor a sahumerio" la cartera de Cande Tinelli

Después de 10 días y varios cruces tuiteros con los dueños del restaurante al que acusó de haberle robado el accesorio, la it girl se reencontró con su cartera.

El martes 16 de enero, Candelaria Tinelli denunciaba indignada a través de las redes sociales que en un restaurante de Punta del Este le habían sustraído su cartera.

"Aprovecho este medio para decirle a la gente de Uruguay, o a los que vienen a veranear a Punta del este, que NO vayan al restaurante 'No me olvides' en Manantiales. Además del maltrato característico del lugar, me robaron la cartera la misma gente de ahí. Lamentable", escribió la morocha ese día.

Después de que uno de los empleados del lugar le enviara un mensaje pidiendo que no los acuse sin pruebas, la it girl bromeó diciendo que capaz a su accesorio le salieron "patitas" y se fue caminando, o bien se la robó su hermana, Micaela.

"Casi 10 días después, aparece intacta la cartera, con mucho olor a sahumerio y entre las plantas de esta pizzería. Esa noche moví mesas y la busqué en todas las plantas. No tiene ni humedad. Cosas raras si las hay. Mejor mantenerse alejado de estos lugares de mala vibra", publicó en su cuenta de Twitter aunque luego borró el mensaje.