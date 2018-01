Fuga de Alcatraz: una misteriosa carta hace reabrir el caso

A 65 años de la fuga más famosa y atrapante de todos los tiempos, esta semana el FBI dio a conocer una carta escrita supuestamente por uno de los fugitivos, John Anglin y la investigación fue reabierta por el Buró Federal.

Comenzó una noche de verano de 1962. Cuatro presos de la cárcel de Alcatraz habían planeado fugarse. Solo tres lo lograron: los hermanos Clarence y John Anglin y Frank Morris, todos condenados por robar bancos. La historia de su huida inspiró películas, libros y documentales. ¿Sobrevivieron al escape? ¿Consiguieron burlar la prisión más inexpugnable de Estados Unidos? Un suspenso que finalmente, casi siete décadas después, parece dilucidarse.

El FBI reabrió el caso y su búsqueda. Fue luego de que uno de ellos escribiera, en 2013, una carta en la cual les advertía que todo este tiempo había estado oculto y que había sobrevivido a la espectacular fuga. La misiva se hizo pública recién esta semana. ¿La firma? John Anglin.

Según el canal de televisión KPIX 5 de San Francisco, la carta fue enviada a la estación de Richmond de la misma ciudad en 2013 y desde entonces el FBI la ha tenido en su poder. El organismo confirmó que sigue siendo la prueba más reciente del misterio y los obligó a reabrir el caso.

La fuga de Alcatraz fue uno de los últimos episodios de una prisión (que cerró en 1963) alimentada de leyendas y mitos tanto por el aura que la rodea (a tono con la bruma de la bahía de San Francisco) como por algunos de sus inquilinos más célebres, como el mafioso Al Capone.

La sofisticada huida, de acuerdo con las investigaciones, llevó meses de planeación. El cerebro de la operación, se sospecha, fue Frank Morris. Los reclusos descubrieron un pequeño pasillo no vigilado en el bloque donde se hallaban. Cincelaron el hormigón, dañado por la humedad del mar, con herramientas tan básicas como una cuchara, una moneda de 10 céntimos o un improvisado taladro inventado de una aspiradora robada.

Para que los guardias no se percataran de su trabajo, uno de ellos tocaba un acordeón y, el día del escape, dejaron unas máscaras fabricadas con papel maché en sus camas. El proceso fue descrito a las autoridades por el cuarto preso que formaba parte del plan, Allen West, que al final no consiguió escapar.

Mientras tanto, los hermanos Anglin y Frank Morris llevaron su balsa por un tubo de ventilación y en el techo, escalaron dos vallas de alambre de púas mientras evitaban los reflectores y a los guardias.

Utilizaron un acordeón para inflar su balsa y se cree que partieron hacia la bahía de San Francisco alrededor de las 22 horas. Nunca más se supo de ellos. El FBI dio por muerto a Morris tras hallar unos restos humanos, pero la identidad nunca se había podido comprobar, hasta que en el año 2013 el FBI recibió una carta que de ser cierta, a resuelto la intriga que se mantuvo durante 61 años, con respecto al año que fue escrita.

En la carta, Anglin aparentemente ofrece un trato para entregarse a cambio de la promesa de un año más en la cárcel. “Si anuncian en TV que por no más de un año iré a prisión y que allí me darán atención médica, les escribiré nuevamente y les revelaré el lugar exacto donde estoy. No es una broma”, indica el texto.

"Mi nombre es John Anglin. Escapé de Alcatraz en junio de 1962 con mi hermano Clarence y Frank Morris. Tengo 83 años y estoy en mal estado. Tengo cáncer. Sí, todos pudimos escapar esa noche, ¡pero por poco!", escribió el fugitivo en la carta que llegó a las oficinas del FBI hace ya casi cinco años.

"Si anuncian en TV que iré a prisión por no más de un año y que tendré atención médica, entonces les escribiré de nuevo y les dejaré saber el lugar exacto donde estoy. No es una broma", anunciaba.

Según la carta, Anglin pasó muchos años viviendo en Seattle, en Dakota del Norte y actualmente en el sur de California. El fugitivo también contó que sus cómplices estaban muertos: Morris murió en 2008 y su hermano Clarence en 2011. Agencias de pericias investigaron restos de ADN, las huellas y la caligrafía de la carta enviada y, aunque las pruebas no fueron contundentes, continuaron con el rastreo.

Este hecho, descartaría el testimonio de Ken Widner, sobrino de los Anglin, que en una entrevista contó que habían recibido la correspondencia de los presos y que, en su opinión, estaban vivos.

La prueba que esgrimen es un encuentro con un amigo de su infancia, Fred Freezy, en 1992, en el 30 aniversario del escape. El hombre explicó que, en 1975, había viajado a Brasil y, en un pueblo cercano a Río de Janeiro, un tipo estadounidense se le acercó y le preguntó: "¿Te acuerdas de mí?".

Los hermanos se habían asentado, según el testimonio de Freezy, en un rancho y él les hizo algunas fotografías. El hombre guardó el secreto durante 17 años, pero decidió compartirlo con la familia porque, afirma, "[los hermanos Anglin] querrían que supieran que estaban bien". El documental muestra las fotografías a un investigador forense, que afirma que es "muy probable" que la imagen corresponda a los ex reclusos. De estar vivos, John Anglin tendría 85 años y su hermano Clarence, 84.







La fuga de alcatraz, un enigma de mas de 60 años, que al parecer, ¿es un caso resuelto?