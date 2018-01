Video: un grupo de bailanta despidió a su amigo con un show en su velorio

Un ritual bailantero se trasladó a un velatorio ubicado en la localidad bonaerense de Avellaneda donde un grupo de cumbia tocó en vivo para despedir a Renzo, un joven peruano ex integrante de la banda.

Ocurrió en la casa velatoria Sepelios de Portela, ubicada sobre la calle Crisólogo Larralde al 5300. Todo empezó después de las cinco de la tarde, cuando la familia que había contratado los servicios del lugar comenzó a llevar instrumentos a la sala velatoria.

Cerca de las 10 de la noche comenzó lo que los vecinos denominaron como "una noche de boliche", pero en pleno sepelio: música en vivo que se extendió hasta las 4 de la mañana.

Todos los músicos presentes tenían una remera que los identificaba como "Banda 10" y, según contaron desde la casa de Sepelios, el homenajeado pertenecía al grupo.

La tía del difundo habló y dijo: "Quiero pedirles disculpas a los vecinos, no ha sido nuestra intensión, nosotros no pensamos que iba a durar tanto, pido disculpas".