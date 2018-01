María Cash: investigan si restos hallados en Bolivia corresponden a la joven desaparecida

El abogado de la familia de María Cash consideró que "hay una alta posibilidad" que un cráneo que fue encontrado en Bolivia, sea de la joven que está desaparecida desde julio de 2011, aunque la familia de la chica descartó esa posibilidad.



Según el abogado Pedro García Castiella, hace unos ocho meses se peritó en la ciudad de La Paz un cráneo que fue hallado en una ruta de la ciudad boliviana de Oruro y tras varios estudios realizados "hay una alta posibilidad" que sea de la joven desaparecida hace casi siete años.

"En la morgue de La Paz hay un cráneo y más allá de las similitudes con las imágenes obtenidas, uno de los datos que más ajusta la posibilidad es que este cráneo fue encontrado cuatro meses después de la desaparición de María", comentó el letrado en diálogo con la FM Noticias de Salta.



García Castiella explicó además que fue una forense del vecino país quien pidió ayuda a profesionales de Salta para poder identificar los restos.

"Se hizo un estudio de sonrisa y dio una similitud muy importante, luego se realizó una antropometría que dio una cierta probabilidad, y sumado a que se trata de un resto caucásico que no se condice con las personas de la zona, es que se puede hablar de una alta posibilidad que sea", explicó.



El letrado contó además que hace unos seis meses desde el juzgado que investiga la desaparición de Cash remitieron los oficios a Bolivia para que envíen una muestra de los restos óseos y así poder hacer un análisis de ADN, pero hasta ahora no tuvieron respuesta.

Sin embargo, y tras darse a conocer la noticia, Patricio Cash, uno de los hermanos de María, dijo en diálogo con NA que para la familia "esa posibilidad está descartada".



"Esa información es vieja, me parece que no es necesario seguir esa pista. Nos enteramos que es muy común en Bolivia que se remuevan los restos de los cementerios y es muy probable que sea uno de esos casos", comentó.



El hermano de la chica, que tenía 29 años cuando viajó a Jujuy el 4 de julio de 2011 y desapareció cuatro días después, agregó:"Antes de esta noticia, nos habían informado de un cuerpo, pero finalmente no fue, era de una mujer de unos 50 años".



En tanto, María del Carmen Gallegos, madre de la joven, dijo que para ella tampoco es su hija. "Hasta que no se sepa y hasta no tener una muestra para confirmarlo, no podemos decir absolutamente nada", indicó la mujer en declaraciones al canal A24.