Video impactante: violenta pelea terminó con un changarín muerto en el Mercado Central

Un changarín de 29 años murió tras ser apuñalado por un hombre que realizaba la misma tarea en el Mercado Central de Buenos Aires, situado en la localidad bonaerense de Tapiales.



El episodio, que se produjo mientras el agresor y la víctima integraban un grupo que descarga cajones de manzanas, ocurrió este miércoles en el sector frutihortícola situado en la nave 8, en inmediaciones de las calles Del Riego y De la Hoja, en esa localidad del partido de La Matanza.



Por el hecho fue detenido un joven de 22 años, informaron fuentes policiales. Según testigos, se produjo una pelea entre cuatro changarines, dos de ellos de un grupo proveniente de González Catán y otro de Lomas de Zamora.

En medio de la pelea a golpes de puño, uno de los changarines sacó un cuchilló con el que apuñaló a un joven llamado Alan Cuenca, quien cayó gravemente herido.



Cuenca fue trasladado al Hospital Ramón Carrillo, donde poco después se produjo su muerte. Efectivos de la comisaría La Matanza Noreste 5ta. arribaron a la zona luego de un llamado al 911 y comenzaron a entrevistarse con los testigos.



Los investigadores establecieron que Cuenca mantuvo una pelea con al menos cuatro jóvenes, uno de los cuales descartó un cuchillo en la zona.

El sospechoso, identificado como Jonathan Leandro Leguizamón, de 22 años y oriundo de Lomas de Zamora, fue aprehendido por la Policía.



Además, los efectivos también secuestraron el arma blanca presuntamente utilizado para cometer el crimen, por lo que por estas horas era sometida a pericias.



El hecho es investigado por el fiscal, José Luis Maroto quien caratuló la causa como "homicidio simple". Por su parte, este jueves Leguizamón se negó a declarar ante Maroto y continuará detenido por el ataque a Cuenca, según precisaron los voceros judiciales.