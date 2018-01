Video impactante: bomberos rescatan a mujer desmayada en pleno incendio de su casa

Personal de la Dirección Bomberos perteneciente a la Superintendencia de Seguridad Siniestral de la Policía de la Provincia de Buenos Aires acudió a un incendio desatado en una vivienda de Mar del Plata y salvó la vida de una mujer que se encontraba dentro de ella en estado inconsciente.



El hecho tuvo lugar el 23 de enero pasado en un inmueble ubicado en calle Avenida Colón y Jujuy, de la mencionada localidad balnearia, donde los bomberos se presentaron luego de una llamada de alerta realizada por una vecina del lugar.



Cuando los efectivos llegaron a la vivienda e ingresaron a la misma, el humo había cubierto todos los ambientes y se habían comenzado a desmoronar los techos.



En una de las habitaciones encontraron a la propietaria del lugar que se encontraba desmayada sobre la cama por la inhalación de gases producidos por el incendio.

Luego de un rápido accionar, los bomberos lograron rescatar a la mujer y, con el equipamiento específico para la función, apagaron el fuego que aún se propagaba por la vivienda. La víctima fue trasladada para su atención médica.

Según informaron, la casa tenía techos bajos y no poseía buena ventilación, ello colaboró para que la temperatura dentro del lugar haya llegado a los 250 grados y provocara el derretimiento de varios objetos.