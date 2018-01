Macri dejó Davos y viajó a París donde se reunirá con su par francés, Emmanuel Macron

El presidente Mauricio Macri concluyó este jueves su actividad en el Foro Económico Mundial de Davos y se trasladó hasta París, en donde se reunirá con su par francés, Emmanuel Macron, quien anticipó que tendrá una "acalorada discusión" en lo que respecta a las negociaciones para firmar un acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.



En la "Ciudad de la Luz", el líder del PRO arrancará su agenda con un desayuno con autoridades del Movimiento de Empresarios de Francia (MEDEF) y reuniones con el presidente del Club Med, Henri Giscard d Estaing, y con el embajador argentino ante la Unesco, Rodolfo Terragno.



Más trade, encabezará un almuerzo con empresarios en la sede del Grupo Rothschild y luego visitará las instalaciones de la incubadora de startups Station F.



A las 18:30 hora local (14:30 en la Argentina), Macri se trasladará hacia el Palacio del Elíseo para el encuentro bilateral con Macron. Allí, el principal tópico de debate serán las negociaciones para firmar un acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que es rechazado por sectores agroganaderos franceses que ven a los productos primarios de la región como una amenaza para su mercado.



"Estamos ya cerca de sellar el acuerdo. Mañana (viernes) me reúno con el presidente Macron y espero que me dé buenas noticias. Se me ha dicho que tenemos un escollo en el tema de la agricultura, esperemos encontrar una solución a eso", señaló el titular de la Casa Rosada en su exposición en el Foro Económico Mundial de Davos.



En la previa de la reunión, el francés se reunió este jueves con agricultores y anticipó que este viernes habrá "una acalorada discusión" en la que planteará las "líneas rojas" que su país no quiere que se "pasen" en el eventual tratado entre ambos bloques. En la región de Puy-de-Dome, el europeo indicó que el acuerdo "puede ser bueno si las líneas rojas se mantienen".



"Está claro que esto será un desafío particular para el sector de la carne vacuna, ya que permitirá que los volúmenes de carne sudamericana ingresen a los países europeos sin derechos de aduana", planteó. Y agregó: "No podemos hacer acuerdos que favorezcan a un actor industrial o agrícola a miles de kilómetros de distancia que tenga otro modelo social o un modelo ambiental que hace lo contrario de lo que imponemos a nuestros propios actores".



Concluido el encuentro en el Palacio del Elíseo, Macri y Macron brindarán una declaración conjunta a la prensa.



Por la noche, en tanto, el presidente francés y su esposa, Brigitte Macron, agasajarán al líder del PRO y a la primera dama, Juliana Awada, con una comida de honor que será servida en el restaurante Guy Savoy del Hotel des Monnaies.



Como cierre de su primera gira internacional, que realizó ostentando su rol como presidente del G20, Macri se reunirá el sábado con el exmandatario de Francia Nicolás Sarkozy y luego con la alcaldesa de París, Anne Hidalgo.



Finalmente, el jefe de Estado emprenderá el vuelo de regreso a Buenos Aires desde el aeropuerto internacional Charles de Gaulle a las 23:35 hora local (19:35 hora argentina).