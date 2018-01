Salvai: "No veo posibilidad de que Vidal sea candidata a presidente"

Federico Salvai, el hombre de mayor confianza de María Eugenia Vidal y el dirigente con mayor poder en la Provincia, asegura que no tiene en sus planes presentarse como candidato para suceder a su jefa, en mímesis con el camino que siguió Larreta en la Ciudad. "No me lo puse a pensar. Tengo una motivación más que suficiente con el día a día del Gobierno", asegura.

Además, Salvai explicó los motivos por los que Vidal tiene mejor imagen que Macri: “Lo importante es sostener siempre una coherencia de trabajo y después buscar el respaldo de los ciudadanos en las elecciones. No sirve de mucho analizar este tipo de sondeos fuera del período pre-electoral porque durante el año uno tiene que tomar decisiones de gestión y de política pública y no se puede especular en base al impacto que estas tienen en las encuestas. Las percepciones de imagen van y vienen, en especial cuando se hacen cambios estructurales”.

También opinó sobre el escándalo de Triaca y su posible golpe a la imagen de Macri: “El jefe de Gabinete fue claro cuando habló sobre el tema. Es una situación muy delicada. El Gobierno ya ha dicho que fue un error, pero que su rol dentro del ministerio va más allá de cualquier error que haya cometido”.

Ante la consulta sobre las medidas del Gobierno, Salvai afirmó: “Entiendo que algunas medidas pueden ser antipáticas, pero son necesarias. La gente votó a este gobierno para que encare estos temas. Si algún día queremos salir del pozo donde está la Argentina, tenemos que dar estas discusiones estructurales porque si no vamos a seguir haciendo lo mismo que hizo el gobierno anterior. Es saludable dar estas discusiones. Y en el medio hay muchísimas buena noticias, si no no hubiéramos ganado las elecciones. Y habrá más hacia adelante. Hay una tendencia en baja de la pobreza, una tendencia en baja de la inflación, la obra pública explotó como nunca antes. En la Provincia tenemos 1500 obras en ejecución”.

Por último, hizo referencia a una posible candidatura presidencial de Vidal para el 2019: “Hoy no veo esa posibilidad. Tampoco veo que en los próximos meses Mauricio y María Eugenia hablen de su futuro político, ni de un escenario electoral. Hay que entender que éste es un año para trabajar las 24 horas de la manera más rápida posible a diciembre. Ninguno de los habitantes del país y la Provincia está pensando en quiénes van a ser los candidatos. Hacerlo nosotros sería el mayor error que podríamos cometer”.