Rescatan a 19 abuelos de un geriátrico en Temperley que debía estar clausurado

Diecinueve adultos mayores fueron rescatados por la Policía Bonaerense de un geriátrico en la localidad de Temperley, que se encontraba en malas condiciones de higienes y debía estar cerrado ya que pesaba una clausura desde 2015 sobre el lugar.

El procedimiento fue coordinado por efectivos de la DDI Lanús- Avellaneda, quienes además aprehendieron y pusieron a disposición de la justicia a las cinco personas responsables del establecimiento, quienes son familiares entre ellos.



Sobre los detenidos se estableció la carátula de "desobediencia", informó el portal Diario Conurbano.



La investigación se inició a partir de la denuncia de una ex empleada que aseguró que en el lugar los ancianos sufrían maltratos y estaban en malas condiciones de salud.

El geriátrico, que se encontraba en la calle Cangallo al 2000, existían malas condiciones de higiene del lugar y no había asistencia médica.



La residencia para adultos debía estar cerrada ya que -según se informó– pesaba una clausura desde 2015 en el lugar, pero de todos modos seguía alojando a ancianos.