Trump es abucheado en Davos tras criticar a la prensa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aprovechado su intervención de este viernes el Foro Económico de Davos para atacar a los medios de comunicación, calificándoles de "crueles" y acusándoles de crear noticias falsas, ataques le han valido abucheos por parte del público asistente.

"No ha sido hasta que me he convertido en presidente cuando me he dado cuenta de lo desagradables, codiciosos, crueles y falsos" que son los medios, ha dicho Trump ante un audiencia selecta de empresarios y líderes políticos.

Trump intentó arreglar su comentario y dijo que ‘no pudieron ser tan malos, porque se convirtió en presidente’.

Antes del desafortunado comentario, Trump se refirió así mismo como un ‘animador’ de su país. Explicó que este papel de "animador" no le supone ningún esfuerzo, pues ama "profundamente su país".

El presidente estadounidense aseguró que su bagaje personal como magnate antes de entrar en política le ha resultado muy útil tras su llegada a la Casa Blanca.