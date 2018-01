Familiar de un abuelo del geriátrico clausurado: "Le dijeron que si hablaba le cortaban las piernas"

Un familiar de un abuelo que pasó por el "geriátrico del horror", dialogó con Canal 26 y contó la experiencia que vivió: " Una de las hermanas de mi marido la encerraron en una habitación y le dijeron que le iban a cortar las piernas."

"Mi marido tuvo la hermana acá, sufrió mucho por todo lo que le hicieron acá. No le daban comida, le daban pan duro, él venía todos los días y se desesperaban por comer y no le dejaban que le dé de comer. Mi papá estuvo un mes y lo sacamos porque sino, se moría acá".

"Los pacientes tenían miedo de hablar, a una de las hermanas de mi marido la encerraron en una habitación y le dijeron que le iban a cortar las piernas. No me sorprenden las denuncias, estábamos esperando que se haga justicia".

"Sólo se podía visitarlos de 14 a 16, sólo se veía a una enfermera para 20 pacientes y el doctor una vez por semana. Mi marido venía todos los días y había maltrato por parte de la enfermera. Ella (su cuñada) me decía que me calle porque tenía miedo, estaba todo muy sucio".

"No te dejaban entrar a ninguna pieza, una vez mi marido vio a un hombre atado de un picaporte, quiso sacarlo y no lo dejaron porque estaba castigado. No pudo sacar a su hermana porque el hijo la había puesto ahí, iba muy poco."

"Hicimos la denuncia pero nunca pasó nada, no sabemos si tiene alguna influencia por gente".

"Los abuelos iban desapareciendo y había caras nuevas. Mi cuñada estaba con el pañal muchas horas, no sabíamos cada cuanto la cambiaban y se murió con 25 kilos. Tenía moretones de no sé que".