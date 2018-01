Apple: ¿en qué modelos iPhone ofrecerá una actualización para desactivar el "modo lento"?

Una nueva actualización permitirá a los usuarios de iPhone desactivar la función de "ahorro de batería" para que sus dispositivos no funcionen más lentos.



La nueva opción, aparecerá en los modelos de iPhone 6, 6 Plus, SE, 6S, 6S Plus, 7 y 7 Plus.



La noticia se dio a conocer luego de que Apple reconociera y pidiera disculpas por ralentizar de forma intencional modelos de iPhone "antiguos".



Según el vocero de la compañía, la ralentización de ciertos modelos, se debía a que cuando una batería está en mal estado, era posible que no pudiera suministrar la máxima corriente requerida por el procesador del teléfono a toda velocidad. En ese caso, el iPhone podía cerrarse inesperadamente para proteger los componentes internos.



Esta explicación no fue bienvenida por muchos críticos y expertos que denunciaron que todo se trató de una jugada comercial para que sus clientes compren los modelos más recientes.



En ese marco, la asociación francesa de defensa de derechos de consumidores HOP (del francés "Detener la Obsolescencia Programada") tomó cartas en el asunto e inició acciones contra la firma por acelerar el proceso de envejecimiento de sus productos para estimular la demanda.