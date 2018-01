Cumbre del PJ bonaerense: "Queremos ser una oposición fuerte, leal"

En el marco de la primer reunión del Consejo provincial del partido, el presidente del PJ bonaerense e intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, hizo un balance positivo acerca del encuentro y confirmó que se decidió hacer el primer Congreso ordinario del PJ el día 3 de marzo.



"Se trabajó en la conformación de comisiones para cubrir los cargos (42) que faltan en el consejo y 13 del Congreso, también se conformó una comisión para la reorganización de los equipos técnicos y se habló de la situación del país", declaró Menéndez.



"Lo importante es acompañar las críticas con propuestas", aseguró el funcionario, al tiempo que afirmó que "la reunión tuvo muy buena concurrencia".

Más tarde, en un comunicado, el PJ bonaerense lanzó duras críticas contra el gobierno provincial y llamó a trabajar en una alternativa más amplia de cara a 2019 que "privilegie las coincidencias en la doctrina justicialista por sobre las diferencias coyunturales".



A continuación el Documento completo:

Documento Consejo PJ PBA by Diario26.com on Scribd

