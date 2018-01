Boca le ganó 2 a 0 a Colón en la Bombonera y es más líder que nunca

Boca, con el regreso de Carlos Tevez, ratificó su liderazgo en la

Superliga y amplió la ventaja sobre sus perseguidores, tras

imponerse esta noche por 2 a 0 sobre Colón, en la Bombonera, en un

partido correspondiente a la decimotercera fecha del certamen.





El delantero Cristian Pavón, a los 2 minutos del primer tiempo, y

el mediocampista uruguayo Nahitan Nández, a los 19 del segundo,

marcaron los goles de la victoria del elenco boquense.





El conjunto santafesino sufrió la expulsión de Gustavo Toledo, a

los 26 minutos del complemento, por un duro planchazo sobre Tevez.

Con este resultado, Boca trepó hasta los 33 puntos, seis más que

