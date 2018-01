Un Federer de otro planeta se coronó campeón del Abierto de tenis de Australia

Roger Federer sigue haciendo historia.

Del mismo modo en que el año pasado, la versión 2018 del Abierto de tenis de Australia significó una batalla durísima para el tenista suizo. Sólo que en esta oportunidad no enfrentó a Rafael Nadal, como en aquella circunstancia, sino al croata Marin Cilic.

Federer ganó el primer set por 6-2 en 24 minutos, Cilic el segundo por 7-6 (5); Federer luego volvió a tomar ventaja en el tercer set por 6-3 en apenas 29 minutos, y Cilic ganó el cuarto por 6-3 en 37 minutos.

Hasta allí, un partidazo cerrado que podía ser para cualquiera de los dos.

Sin embargo, en el último set llegó la sorpresa: Federer fulminó sin atenuantes a Cilic con un contundente 6-1 final.

Con la victoria de este domingo en la Rod Laver Arena, Roger Federer, defensor del título del año anterior, igualó los seis títulos del serbio Novak Djokovic en Melbourne Park, y del australiano Roy Emerson, y amplía su palmarés con el 96 de su cuenta. Además, el suizo llegó al vigésimo título de Grand Slam y en los hombres, es el más ganador. Sólo las estadounidenses Margaret Court, con 24 grandes, Serena Williams, con 23 y la alemana Steffi Graf, con 22, superan a Federer en la lista de Grand Slams conseguidos.

Este nuevo título, el segundo esta temporada para el suizo tras el logrado en Perth con su país, en la Copa Hopman, mantiene al suizo como segundo jugador en la lista ATP de este lunes, pero a tan solo 115 puntos del español Rafael Nadal.