Video: emotivo llanto de Federer tras ganar el Abierto de tenis de Australia

No son pocos los que reiteradamente sostienen a los cuatro vientos que Roger Federer es un "tipo frío" y sin sentimientos. 4Es más, algunos dicen que es un ser de otro planeta.

Pero, a la luz de los hechos, y sobre todo tras lo visto este domingo cuando el suizo ganó el Abierto de tenis de Australia, eso parece no ser tan así.

Tras ganarle la final al croata Marin Cilic, Federer pretendía agradecer a todos los que habían contribuido para que ganara su vigésimo título de Grand Slam. Sin embargo, esa fue una tarea imposible para el suizo: se quebró en llanto.

No pudo seguir hablando y las lágrimas empezaron a caer de sus ojos. Nunca antes se había mostrado de esa manera. El público -como no podía ser de otro modo- estalló en aplausos y ovación.

Sus ojos llorosos agradecían tímidamente el reconocimiento y no es para menos, ya que es el mejor tenista de la historia.

También lloró su padre.