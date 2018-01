Jorge Taddei sobre caída de grúa en Mataderos: "La familia está shockeada"

Jorge Taddei cobró notoriedad hace un tiempo tras la muerte de su hija, Wanda, víctima de uno de los más resonantes y estremecedores casos de violencia de género del que se tenga memoria. Ella, fue quemada viva en 2010 por su pareja, Eduardo Vázquez, quien por entonces era baterista de la banda Callejeros.

Ahora Taddei enfrentó nuevamente las cámaras -en exclusiva por Canal 26- no por ese lamentable episodio de su vida, sino porque es vecino y conocido de la familia que vivió un momento dramático este fin de semana en el barrio porteño de Mataderos, cuando una grúa que se disponía a instalar una pileta en su casa,

cayó sobre la propiedad. El hecho pudo haber derivado en una verdadera tragedia. Sin embargo, no dejó víctimas humanas y sólo causó cuantiosos daños materiales.

"Mi casa está impecable, no tuvo ninguna rajadura ni nada", comenzó diciendo Taddei a Canal 26.

"En donde sí parece haber rajaduras es en la otra casa, sobre la medianera", aseguró.

Consultado sobre la relación de años que tiene con la familia afectada por la caída de la grúa sobre la casa, Jorge Taddei dijo: "Prácticamente empezamos a hacer las casas juntos, ellos fueron más despacio y estaban terminándola ahora". Y continuó: "Ahora sucedió esto que, dentro de todo es una desgracia con suerte".

"La familia está shockeada", contó Taddei, quien así mismo aclaró que ellos "ahora están más tranquilos".

Finalmente Taddei dijo que su familia ofreció su propia casa a los afectados, ya que -según sus palabras- "nosotros tenemos dos dormitorios, por eso les dijimos que cuando nos den la casa (ya que también estamos evacuados- cuenten con nosotros para vivir todo el tiempo que necesiten".