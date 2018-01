Rally de Montecarlo: sensacional victoria de Sébastien Ogier

El francés Sébastien Ogier (M-Sport Ford), líder desde la primera especial del jueves, ganó este domingo por quinta vez consecutiva el Rally de Montecarlo -sexta en total-, primera prueba del Mundial de Rallies 2018.





Antes que el vigente cinco veces campeón mundial, que aventajó a los Toyotas del estonio Ott Tänak (+58.3) y del finlandés Jari- Matti Latvala (+01:52.0), ningún piloto había ganado en Montecarlo más de cuatro veces consecutivas.





Con su sexto triunfo en el Principado, Ogier se acerca al récord de victorias que tiene con siete otro francés, Sébastien Loeb, el hombre que dominó el Mundial durante casi una década.





"A menudo en Montecarlo las condiciones son complicadas, pero esta vez ha sido particularmente difícil. Al final nos logramos imponer, por lo que estoy muy contento", señaló Ogier, que es líder del Mundial con 26 puntos, ocho más que Tänak.





El segundo piloto con más triunfos en la historia del Mundial (también tras Loeb) tomó los mandos de la 86ª edición de la prueba en la primera especial, disputada el jueves por la noche, a pesar de que había comenzado enfermo.





Ogier tuvo algo de suerte el viernes, cuando los espectadores le ayudaron a salir de una zanja en la que se había metido. El sábado y el domingo los vivió de forma más tranquila.





"Había que ser regular, intentar no cometer errores. Los cometí y me costaron tiempo, pero quizás no tanto como a los otros", dijo el francés.