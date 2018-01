Bruno Mars ganó el Grammy a canción del año por "Thats What I Like"

"Thats What I Like", la erótica oda de Bruno Mars a hacer el amor entre lujos, ganó el domingo el Grammy a canción del año, el cuarto galardón de la noche para este músico de 32 años que ha resucitado el funk.





Mars compartió el premio que recompensa la mejor composición con los coautores Brody Brown, James Fauntleroy y Philip Lawrence y su equipo de producción The Stereotypes.





El sencillo del hawaiano en su tercer álbum "24K Magic" es un regreso a su estilo retro, y "Thats What I Like" se siente como un R&B clásico.





La canción adopta la forma de una propuesta sexual cuando Mars invita a una mujer a compartir intimidad, mientras se jacta de los lujos que puede ofrecerle.





"Joyas de oro tan brillantes/Champán de fresa helado/Por suerte para ti eso es lo que me gusta", canta.





Al explicar la canción en una entrevista, Mars dijo que buscó crear un clima de diversión a través de la música para enfrentar un mundo lleno de dificultades.





"Quiero que la gente se sienta fabulosa cuando escucha este álbum. Por lo tanto, si quiero que la gente se sienta fabulosa, yo tengo que sentirme fabuloso", dijo al entrevistador Charlie Rose, antes de que éste cayera en desgracia tras ser acusado de acoso sexual.





Esta es la primera vez que Mars, que escribe frecuentemente para otros artistas, gana él mismo el premio luego de tres nominaciones anteriores.





Mars se impuso sobre "Despacito" de Luis Fonsi y Daddy Yankee; "4:44" de Jay-Z; "1-800-273-8255" de Logic, Alessia Cara y Khalid; y sobre "Issues" de Julia Michaels.





También cosechó esta noche los Grammys a mejor álbum de R&B por "24K Magic", mejor canción de R&B por "Thats What I Like", y mejor actuación de R&B por la misma canción.