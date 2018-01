Dueño de la casa destruida por una grúa: "No sabemos cuándo vamos a volver"

Una familia del barrio porteño de Mataderos vive horas de angustia después de que una grúa que colocaba una piscina en el fondo de su vivienda se cayó sobre el techo de la propiedad dañándola seriamente. Pudo ser una tragedia, pero afortunadamente no hubo que lamentar víctimas, mientras que algunos d elos operarios terminaron levemente heridos con fracturas.

Habló el dueño de la casa dañada y dijo: "No tenemos ánimo de hablar con nadie. Todavía no sabemos cuándo vamos a volver".

Consultado por la situación actual, el dueño de la vivienda dijo este lunes que "hay expertos contratados por nosotros que están evaluando el estado de la casa, que no está en condiciones de ser habitada y se está evaluando si hay peligro de derrumbe".

"La grúa se derrumbó y no sabemos por qué", agregó.

Finalmente, en medio del drama, el hombre aseguró: "Por suerte estamos todos bien. Ningún miembro de la familia está lastimado. Estoy más preocupado por la salud de los chicos (por lo operarios de la empresa de grúa) lastimados, que tienen fracturas y no por lo material".