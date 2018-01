Mauricio Macri anunció recorte del Estado: "La austeridad debe partir de la política"

El presidente Mauricio Macri presentó un plan de "ajuste de la política", en una clara señal de "austeridad" de parte de la política para ayudar con la reducción del déficit fiscal.

Los ejes del programa de Gobierno pasarán por la reducción del 25% de los cargos políticos y el congelamiento de los sueldos de funcionarios de su Administración, que por un año no recibirán aumentos salariales.

Your browser does not support the video element.

"Todos tenemos que ceder algo, queremos cambiar la cultura de poder en la Argentina. Los argentinos entendieron que este esfuerzo que hacemos en conjunto, vale la pena y que cambiar es crecer", enfatizó Macri en Casa Rosada.

Y agregó: "Por eso tenemos que dar el ejemplo y la austeridad debe partir de la política. Como servidores públicos, nuestra única prioridad es trabajar para mejorar la vida de todos, sin improvisar".

Your browser does not support the video element.

El eje principal del plan de reducción de gastos del Gobierno pasa por tres puntos, así Macri dijo: "Trabajamos en tres medidas que quiero anunciarles hoy: vamos a reducir 1 de cada 4 cargos políticos del poder ejecutivo nacional, este año los funcionarios no tendrán aumentos de sueldo y y desde ahora los familiares de funcionarios no podrán ser parte del Gobierno".

Finalmente dijo: "Vamos a reducir casi un 25% de cargos políticos, esto equivale a un ahorra de $1500 millones por año".