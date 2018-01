Video: impresionante rescate de un padre y su hija en playa de Mar del Plata

Las cámaras de Canal 26 en Mar del Plata fueron nuevamente testigos de un sensacional rescate en el mar.

El hecho se produjo este lunes en horas de la mañana en la playa Varese, cuando un padre junto a su hija, menor de edad, fueron arrastrados por la corriente como consecuencia de los peligroso "chupones".

Your browser does not support the video element.

Los "chupones" toman desprevinos a los bañistas que, casi sin darse cuenta, terminanlejos de la orilla e imposibilitados para regresar.

Un grupo de guardavidas marplatenses, siempre atentos, pudo finalmente sacar del mar a las personas que fueron "chupadas". Fue un espectacular y rápido rescate captado que pudo verse en exclusiva por Canal 26.