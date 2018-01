Matan a un policía e hirieron a otro en control vehicular en San Martín

Un efectivo de la Policía murió de un disparo en la cabeza y otro resulto herido de gravedad al ser atacados a balazos cuando se disponían a realizar un control vehicular en el partido de San Martín.

Como consecuencia del episodio, al menos dos sujetos fueron detenidos y uno de ellos sería el hijo del capo narco Miguel "Mameluco" Villalba.

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió en las primeras horas de este martes cuando los dos agentes -uno de la Policía Comunal y otro del programa de Protección Ciudadana- detuvieron en la intersección de Cuba y la Ruta Nacional 8 un vehículo en que se desplazaban cuatro personas que sin mediar palabras abrieron fuego contra ellos.

Uno de los policía murió de un balazo en la cabeza, mientras el otro fue herido en la axila, por lo que fue trasladado al Hospital Eva Perón, desde donde se informó que su estado es reservado.

Los delincuentes escaparon a bordo del vehículo pero a las pocas cuadras fueron detenidos por fuerzas policiales.

Entre los detenidos se encuentra Ivan Villalba, de 26 años, hijo del capo narco Miguel "Mameluco" Villalba, que se encontraba en calidad de prófugo cuando no regresó a la cárcel después de una salida transitoria.

De acuerdo a los testigos, Villalba tomó un revolver y le disparó en la cabeza a un agente del programa de Protección Ciudadana, que tenía 35 años de edad que murió en el acto.