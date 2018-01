Video: la emoción de Miguel Ángel Russo tras su batalla contra el cáncer

Miguel Ángel Russo volvió a los entrenamientos en Millonarios de Colombia, luego de ser sometido a dos operaciones en el marco del tratamiento por el cáncer de próstata que lo afecta.

"Esto se cura con amor, nada más", sostuvo el director técnico platense, en el marco de una emotiva conferencia de prensa en la que se quebró y derramó lágrimas por la situación que le tocó vivir.

Russo fue operado en septiembre último y el pasado martes 2 de enero de la vejiga, con el propósito de atacar definitivamente el cáncer que lo afecta desde hace casi un año.

"Todos en el club sabían lo que me pasaba y me respetaron muchísimo. El silencio es bueno", comentó el ex DT de Rosario Central, Vélez, San Lorenzo, Boca, Estudiantes de La Plata y Lanús, entre muchas instituciones del fútbol argentino.

"Estoy muy agradecido con los directivos, mis jugadores, la gente, con Carlos Castro, que fue mi oncólogo y trabajó con la gente en Buenos Aires, Juan Ignacio Caicedo y también agradecido con los oncólogos de la Clínica del Country, que me dieron mucho amor", puntualizó.

Russo celebró que su cuerpo haya respondido bien al tratamiento y se declaró feliz por retomar sus tareas en Millonarios.

"Siempre estuve al tanto de lo que pasaba. Hugo (por Gottardi, su colaborador directo) me contaba todo", confesó.

"Estamos bien, contentos con la gente que incorporamos, esperamos que puedan acomodarse y ahora a disputar finales, que es lo que necesitamos. Lo hacemos todo para disputar finales", dijo.