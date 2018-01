Caos de tránsito y demoras por protestas en el centro porteño

Miles de manifestantes agrupados en organizaciones sindicales, sociales y partidos

de izquierda protagonizan este mediodía un corte total de la avenida 9 de Julio,

frente al Ministerio de Salud, para protestar contra los despidos en el Hospital

Posadas.





Además, se sumaron a la movilización trabajadores despedidos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), y de las empresas Cresta Roja y Latam.





El tránsito hacia el norte y hacia el sur se encuentra totalmente obstruido a la

altura de la Avenida Belgrano, donde se concentran los manifestantes.





El Metrobus también está bloqueado y el tránsito es desviado por la calle Bernardo

de Irigoyen.





Un amplio operativo del cuerpo de infantería de la Policía Federal custodia la

movilización, de la que participan organizaciones como el Movimiento de

Agrupaciones Clasistas, el PTS, el MST, Izquierda Socialista, la CTA y Barrios de

Pie.

Los trabajadores del Posadas y las agrupaciones que los respaldan llegaron hasta el

cruce de la 9 de Julio y Belgrano luego de marchar en caravana desde el hospital

ubicado en la localidad de El Palomar, donde se produjeron 122 despidos el pasado

15 de enero.





La movilización fue convocada por la protesta fue convocada por La Marrón en el

Movimiento de Agrupaciones Clasistas, que responde al PTS.





Además adhieren a la medida la Federación Sindical de Profesionales de la Salud

(Fesprosa), la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de

Buenos Aires (Cicop) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).