El ARA San Juan detectó en una misión un submarino nuclear británico

A principios de julio del año pasado y mientras se patrullaba para identificar a pesqueros y buques que operaban ilegalmente en el mar argentino, el ARA San Juan identificó a un submarino nuclear.



Así lo constatarían grabaciones de 10, 6 y 2 minutos que la Armada Argentina mantuvo en silencio durante todo este tiempo y que ya estarían en manos de la jueza que investiga la desaparición.



Además, se conoció que también hubo un ocultamiento en cuanto a las condiciones en que navegaba la nave: un año antes de su desaparición, la profundidad operativa del buque habría sido limitada a sólo 100 metros ya que a mayor inmersión, no podía garantizarse su "estanqueidad".



Ello se debió a que hacía más de 18 meses que el submarino no ingresaba a un dique seco para las pruebas hidráulicas de válvulas de casco y tuberías, que deben hacerse por cuestiones estrictas de seguridad cada determinado lapso.

La documentación titulada "Estado Operativo-Limitaciones" fue firmada por Héctor Aníbal Alonso, jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos y Carlos Alberto Acuña, comandante de la Fuerza de Submarinos, entre otros.

"A partir del quinto día de navegación y al momento de querer propulsar en etapa 1 para comenzar la exploración en el área de patrulla, falló el sistema de propulsión, entrando recién en el tercer intento", indica un reporte oficial. Además "perdía 50 litros diarios de aceite", tendría trajes de "escape" vencidos y sólo un 10% de las pastillas de oxígeno de las que debería tener.

En la documentación confidencial que ya está en poder de la jueza Marta Yáñez, quien maneja la causa, también se detalla que el 10 de julio se detectaron nuevamente en los registros, el submarino nuclear. La información elevada fue firmada por Pedro Martín Fernández, quien desapareció junto a sus 43 subordinados en noviembre pasado.



La nave marítima argentina patrullaba un área de interés compartido con Inglaterra a pesar de las restricciones que obligaban a informar antes de iniciar este tipo de actividad.

Fuentes navales aseguran que no sería extraño creer que el ARA San Juan y el submarino nuclear británico se hayan encontrado en la última misión y que por evadir la nave nuclear, el ARA San Juan haya navegado por debajo de los metros de profundidad que debería haberlo hecho dadas las condiciones del navío.



Esa sería una de las hipótesis sobre las cuáles trabajaría la Justicia que ya tiene toda la documentación en su poder.